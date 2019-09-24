Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 2 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,8525 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 19,2 тыс. сделок на 1,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,61—63,9 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 70,2325 рубля, увеличившись на 6 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 8,5 тыс. сделок на 511,1 млн евро по курсам от 69,92 до 70,305 рубля за евро.

Рубль удержал позиции относительно основных мировых валют, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, основным негативным фактором для российской валюты стало снижение цен на нефть.

«При этом ослабление спроса на национальную валюту со стороны экспортеров привело к снижению поддержки рубля и не позволило рублю удержать максимумы дня, установленные в первой половине торгов, когда американская валюта отступала ниже 63,7 рубля», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, в ближайшее время на фоне ухода поддержки со стороны налоговых выплат внимание игроков вновь полностью сосредоточится на внешних факторах — динамике валют развивающихся стран и цен на нефть.

Для доллара, замечает Зварич, основным сопротивлением выступает уровень 64 рубля. «Пробой этой отметки может стимулировать закрытие коротких позиций в американской валюте, что будет способствовать ее дальнейшему восстановлению», — предупреждает аналитик.