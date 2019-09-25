Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все страны мира стоят на пороге первой революции государственного управления. Такое мнение он высказал, выступая на конгрессе ИНТОСАИ.

«Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления, так как четвертая промышленная революция принесла столько нового и поставила многие государства перед необходимостью изменений», — заявил Греф.

Глава банка пояснил, что бурное развитие новых технологий подрывает старые модели бизнеса и управления, которые нуждаются в переменах.

«Проблема госуправления в том, что при всех четырех промышленных революциях оно оставалось и остается тем же самым. У него гигантский процессный менеджмент, почти нет проектного менеджмента и полностью отсутствуют инновации. Нужно все переводить на инновационные технологии и переезжать в цифру, а потом ломать ту модель управления, которая у нас складывается», — сказал он.

Греф добавил, что не сталкивался с ситуацией, когда в госорганах было бы достаточное число инноваторов, которые каждый день бы думали, как построить новую модель управления.

«Если вы спросите Microsoft, сколько у них занято в направлении «Искусственный интеллект» — это более 5 тысяч, в Сбербанке — более 1 100 человек», — отметил он.

По словам Грефа, также в современном мире необходимы такие качества, как управленческая гибкость и умение распределять полномочия. «Пирамидальные структуры умрут первыми», — добавил Греф.