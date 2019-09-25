Глава Сбербанка Герман Греф считает Международный валютный фонд (МВФ) «абсолютно мертвым органом». Такое мнение он высказал на Международном конгрессе аудиторов ИНТОСАИ.

«Я про высшие органы аудита мало что могу сказать, а про международные организации типа МВФ [Международный валютный фонд] — они должны умереть. Они не способны к саморефлексии, к самореформам. Много лет уже об этом ведутся разговоры, и многие люди всю жизнь за счет этих разговоров питаются. МВФ — абсолютно мертвый орган, на мой взгляд», — сказал Греф.

Глава Сбербанка также посоветовал другим организациям не попадать в зависимость от МВФ. «Потому что у них никакого «дисрапта» нет, у них есть позавчерашние рецепты, которые вам не принесут никакой пользы. Это, к сожалению, касается большего количества других международных организаций», — добавил он.