Основными качествами «человека будущего» будут высокая степень креативности, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы для себя прорисовали три компетенции, которые характеризуют «человека будущего». Первое — это человек, который обладает высокой степенью креативности. Второе — у этого человека хорошо развито системное мышление. Согласитесь, что найти человека очень креативного, с системным мышлением большая редкость. Из семи миллиардов человек шесть миллиардов будет отсеяно. И третья составляющая — это умение достигать результатов», — рассказал он, выступая на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ.

«Вот эти три сита, через которые проходит большое количество людей на входе, в конечном итоге в воронке остается очень маленькое количество. ... Поэтому мы говорим, что людей, которые обладают всеми тремя качествами, надо готовить в детском саду, школе, вузе и воспитывать всю жизнь», — подчеркнул Греф.

Отвечая на вопрос модератора сессии, нужно ли вкладываться в людей или все же в искусственный интеллект, глава Сбербанка отметил: «Великий русский ученый сказал, что носителем технологий является ноосфера. Спор ни о чем. Вкладываться в технологии иначе как вкладываться в людей невозможно. Конечно же, надо вкладываться в людей».

При этом он подчеркнул, что в настоящее время все работодатели «охотятся» за профессионалами с широким кругозором и развитыми когнитивными и социальными навыками.

«Люди нужны разные, но... мы все охотимся за одними и теми же людьми, их по-разному называют, deep-people, T-people — когда у них есть очень много экспертизы в конкретной области», — объяснил Греф, добавив, что у таких людей должен быть широкий кругозор, то есть они должны владеть смежными навыками, в том числе soft skills, когнитивными и социальными навыками.