Банк России установил официальные курсы валют на 26 сентября.

Курс доллара вырос на 48,13 копейки, составив 64,1873 рубля (63,706 рубля на 25 сентября). Курс евро повышен на 56,75 копейки, до 70,5868 рубля (с 70,0193 рубля на 25 сентября).

На валютных торгах Московской биржи доллар прибавляет на 14:44 мск 37 копеек к уровню предыдущего закрытия, евро — 22 копейки, курсы составляют 64,35 рубля за доллар и 70,7 рубля за евро.

Диапазоны котировок с начала дня — 64—64,38 рубля за доллар и 70,4—70,81 рубля за евро.

