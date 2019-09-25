Брестский областной суд Белоруссии отказался удовлетворить жалобу уральского банкира Андрея Лазарева, который оспаривал решение Генпрокуратуры этой страны о его экстрадиции в Россию. О решении, принятом белорусским судом во вторник, 24 сентября, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на уголовную коллегию суда.

«Суд отказал в удовлетворении жалобы. Решение Генпрокуратуры оставлено без изменений. Задержанный имеет право на оспаривание решения суда в течение десяти дней в Верховном суде», — пояснили в облсуде.

Напомним, Андрей Лазарев был ключевым собственником и председателем совета директоров екатеринбургского Плато-Банка. Как сообщалось, банкир был задержан 30 марта текущего года на белорусско-польской границе с фальшивым паспортом на имя гражданина Словении. Он пытался выехать на поезде в Европу. В ходе разбирательства было установлено, что задержанный россиянин находится в межгосударственном розыске за уклонение от уголовного преследования.

В начале августа заместитель генерального прокурора Белоруссии вынес постановление о выдаче Лазарева России для отбывания наказания.

Экс-глава Плато-Банка обжаловал в Бресте решение о своей экстрадиции в Россию Лазарев пытался выехать на поезде в Европу по поддельному паспорту.

Обвинительный приговор в отношении трех бывших руководящих работников Плато-Банка и их сообщницы был вынесен в декабре 2018-го. Генпрокуратура РФ сообщала, что в июле 2012 года была создана организованная группа, в состав которой вошли исполняющая обязанности председателя правления банка и начальник службы внутреннего аудита кредитной организации. Сообщники вывели на счета подконтрольных им фирм денежные средства в виде кредитов на общую сумму более 1,2 млрд рублей, которые впоследствии присвоили. Для сокрытия сведений о финансовом состоянии кредитной организации, сложившемся в результате этих действий, в Банк России была представлена сфальсифицированная отчетность. В мае 2015 года у банка была отозвана лицензия, в дальнейшем кредитное учреждение признано банкротом.

Суд дал фигурантам дела от четырех до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее Следственный комитет РФ указывал в качестве фигурантов уголовного дела бывшего председателя наблюдательного совета банка Андрея Лазарева, и. о. предправления Елену Ярославцеву, начальника службы внутреннего контроля банка Валентину Викулову, а также привлеченную Лазаревым для совершения преступлений М. Гайнетдинову.



В материале «Коммерсанта» уточняется, что Лазареву суд дал шесть лет лишения свободы.