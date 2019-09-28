Банк ВТБ открыл офис по обслуживанию физических и юридических лиц в городе Всеволожске Ленинградской области, следует из релиза финучреждения.

«В новом офисе доступен широкий спектр банковских услуг. Розничные клиенты могут оформить вклады, банковские карты и кредиты, а также подключиться к дистанционным сервисам, которые позволят в дальнейшем проводить большинство операций онлайн. Представителям бизнеса доступно открытие расчетного счета, подключение зарплатных проектов, кредитование и другие продукты и услуги», — говорится в сообщении.



В круглосуточной зоне самообслуживания к услугам клиентов два банкомата, с помощью которых можно проводить необходимые операции: платежи, переводы, пополнение счета, снятие наличных и многое другое.

Новый офис ВТБ расположен по адресу: Всеволожский пр., д. 68. Режим работы отделения для частных и корпоративных клиентов: по будням с 10:00 до 19:00.