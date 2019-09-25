Прирост инвестиций в основной капитал должен вырасти вдвое уже в будущем году, чтобы рост ВВП в 2021 году превысил 3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Правительство приняло прогноз социально-экономического развития до 2024 года, на его базе формируется проект бюджета. В соответствии с прогнозом, в 2021 году прирост ВВП должен превысить 3%, то есть, как мы и ставили задачу, должен быть выше среднемировых [показателей]. Но, чтобы эту задачу решить, необходимо добиться перелома в части инвестиций в основной капитал: их прирост должен увеличиться более чем в два раза — с текущих 2% до 5% — уже в следующем году. Это непростая, амбициозная задача», — заявил глава государства.

Президент также ждет от Кабмина практических предложений для обеспечения роста ВВП выше среднемирового уровня.

«Я еще в июле, по-моему, просил вас подготовить соответствующие предложения. Надеюсь сегодня услышать эти предложения, сформулированные в практическом варианте для практической реализации, чтобы мы уже поставили точку в дискуссии и сказали, что правительство планирует делать, чтобы эта задача была безусловно решена», — сказал глава государства.