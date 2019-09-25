Кредит Европа Банк планирует разместить выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей. Об этом сообщает Совкомбанк, выступающий одним из организаторов размещения.

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации серии 001Р-03 будут размещаться на Московской бирже по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в апреле 2016 года. Предварительно планируется, что банк-эмитент будет собирать заявки инвесторов 4 октября, а техническое размещение будет осуществлено 11 октября. Ожидается первый уровень листинга бумаг.

Цена размещения составит 100% от номинала, равного 1 тыс. рублей за бумагу.

Планируемый объем выпуска — 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг — три года (1 092 дня), оферта не предусмотрена. Купонный период составит 91 день. Ставка первого купона будет определена по итогам букбилдинга, к ней будут приравнены ставки остальных купонов. Индикативный диапазон ставки купона — 8,9—9,15% годовых (доходность к погашению — 9,2—9,47% годовых).