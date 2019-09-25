Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился на 25 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,2325 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 27 тыс. сделок почти на 3 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,9975—64,4875 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени был равен 70,3 рубля, уменьшившись на 18 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 9,9 тыс. сделок примерно на 663 млн евро по курсам от 70,3 до 70,805 рубля за евро.

Основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,4%, поднявшись в район 64,2 рубля, евро, напротив, снизился на 0,2%, торгуясь чуть ниже 70,4 рубля, замечает эксперт.

«Долларовым «быкам» в рамках сегодняшней сессии удалось вывести американскую валюту выше сопротивления, расположенного на уровне 64 рублей. Это может стимулировать фиксацию прибыли по спекулятивным коротким позициям в долларе, что поспособствует его дальнейшему восстановлению. При этом в ближайшее время уйдет поддержка, оказываемая рублю со стороны налогового периода, в результате чего игроки полностью сфокусируются на внешних факторах для российской валюты», — комментирует эксперт.