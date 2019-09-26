Нормативы Банка России нарушили в августе 14 кредитных организаций, выяснили аналитики Банки.ру.

На данный момент в России зарегистрировано 414 банков (274 с универсальной лицензией и 140 с базовой лицензией). В августе не было отозвано ни одной банковской лицензии. В сентябре лишился лицензии только Гринкомбанк.

Все 14 банков, нарушивших в августе нормативы ЦБ, находятся в процессе финансового оздоровления.

Восточный Банк, МТС Банк и Почта Банк, как и в прошлом месяце, нормативов не нарушали, однако на протяжении 11, 28 и 31 дня соответственно допускали снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором. В августе к ним присоединился Плюс Банк, допускавший в течение 18 дней снижение значений Н1.1 ниже 7%. Отметим, что значения Н1.1 в августе у МТС Банка и Почта Банка стабильно превышали 6,5%, а показатели Восточного Банка в первой половине месяца были близки к минимально допустимым значениям. Плюс Банк в начале августа показывал значения Н1.1 выше 6,5%, снизился в середине месяца до уровня 5—5,4%, а 26 и 27 августа опускался ниже 5%.

Всего за восемь месяцев 2019 года российские кредитные организации получили прибыль в размере 1,35 трлн рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года банковский сектор получил совокупную прибыль в размере 900,51 млрд рублей.

Прибыль в совокупном размере 1,49 трлн рублей получили с начала года 347 кредитных организаций, а отрицательный финансовый результат в размере 137,9 млрд рублей продемонстрировали 99 кредитных учреждений.