Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление Центробанка РФ о признании банкротом Международного Банка Санкт-Петербурга (МБСП), сообщили РАПСИ в суде.

Ранее МБСП подал заявление в суд о признании недействительными сделок по премированию четырех бывших руководителей банка на сумму более 85 млн рублей.

Временная администрация по управлению кредитной организацией просит суд применить последствия недействительности сделок в виде взыскания этой суммы с бывшего председателя совета директоров банка Сергея Бажанова, члена совета директоров Татьяны Бажановой, члена правления МБСП Максима Анищенкова и Елены Скворцовой.

Центробанк в середине октября 2018 года назначил в МБСП временную администрацию из-за неустойчивого финансового положения банка, а также ввел мораторий на удовлетворение требований его кредиторов, который вместо трех месяцев продлился всего около двух недель: 31 октября у банка была отозвана лицензия. В середине декабря стало известно, что МБСП оспорил в суде приказ ЦБ об отзыве лицензии.

Временная администрация МБСП в ходе обследования установила, что его должностные лица осуществляли операции с признаками вывода активов путем передачи банком прав требования к ряду контрагентов своему акционеру, не обладающему способностью исполнить принятые обязательства.

Ранее ЦБ уже информировал о выявлении в действиях должностных лиц МБСП признаков операций, направленных на вывод активов банка путем передачи прав требования к ряду контрагентов его акционеру, а также путем приобретения неликвидных активов. Информацию о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний ЦБ направил в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД.