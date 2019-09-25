Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,9 трлн рублей, в 2021 году — 0,6 трлн рублей, а в 2022-м — 0,3 трлн. Об этом говорится в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов.



Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн рублей, в 2021 году — 21,2 трлн, в 2022-м — 22 трлн. Расходы бюджета запланированы на уровне 19,5 трлн рублей, 20,6 трлн и 21,8 трлн.

Ранее в Минфине сообщали, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году — 0,5% ВВП, в 2022-м — 0,2% ВВП.

Небольшое снижение доходов по отношению к ВВП в Минфине объяснили заложенным постепенным снижением цен на нефть. Также на этот процесс влияет рост объема налоговых льгот для нефтегазового сектора.

По информации Минфина, в 2020 году 3/4 дополнительных расходов сформируют социальная политика, здравоохранение и образование. В частности, в 2020 году расходы федерального бюджета на здравоохранение вырастут более чем на 50%, что является рекордом с 2005 года. Как уточняли в аппарате правительства, расходы на науку в следующем году увеличатся на 33%, на охрану окружающей среды — на 60%. При этом расходы на национальную оборону в 2020 году снизятся.

Минфин заложил в проект федерального бюджета прогноз по инфляции на 2020 год на уровне 3% в годовом выражении.



«Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 112 863 млрд рублей и уровня инфляции, не превышающего 3% (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года)», — уточняется в документе.

Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2020 году сократится до 3%, а в 2021—2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%.

Объем расходов федерального бюджета на обеспечение деятельности президента составит 42,7 млрд рублей. В 2020 году на эти цели планируется направить 13 млрд 851 млн рублей, в 2021 году — 14 млрд 191 млн рублей, в 2022 году — 14 млрд 625 млн рублей. В бюджет 2019 года на эти цели было заложено 11,1 млрд рублей.



Что касается администрации президента РФ, то на ее функционирование в проекте бюджета заложено 13,7 млрд рублей в 2020 году, 14 млрд рублей в 2021 году и почти 14,5 млрд рублей в 2022 году. Объем финансирования Управления делами президента РФ составит примерно по 9,1 млрд рублей в год.

На обеспечение функционирования председателя правительства, его заместителей и аппарата Кабмина в бюджет на 2020 год заложено 7 млрд 278 млн рублей, на 2021 год — 7 млрд 469 млн рублей, на 2022 год — 7 млрд 714 млн рублей. Объем расходов на оплату труда премьера и его замов за три года должен увеличиться со 193 млн рублей до 205 млн рублей. В бюджет 2019 года на функционирование премьера, его заместителей и аппарата Кабмина было заложено 7,5 млрд рублей.

Финансирование Федеральной службы охраны (ФСО) в 2020 году составит 2 млрд 160 млн рублей, в 2021 году — 2 млрд 36 млн рублей, в 2022 году — 2 млрд 821 млн рублей. Основная задача ФСО — «обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного пребывания и на трассах проезда». К таким объектам государственной охраны относится в первую очередь президент РФ, также в их число входит глава правительства.

Проект федерального бюджета предусматривает объем компенсационных выплат по дореформенным вкладам на следующие три года в размере 5,5 млрд рублей ежегодно.



В материалах отмечается, что эти суммы будут направлены на осуществление компенсационных выплат гражданам РФ по вкладам в Сбербанке и в организациях госстрахования, а также выкуп казначейских обязательств СССР и сертификатов Сбербанка СССР.

Речь идет о вкладах граждан РФ в Сбербанке, открытых до 20 июня 1991 года (315,3 млрд советских рублей), о взносах в «Госстрахе» по договорам личного страхования в период до 1 января 1992 года (29,4 млрд рублей) и о госбумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года (0,84 млрд рублей). Общая сумма гарантированных сбережений — 345,5 млрд рублей.