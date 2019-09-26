Мосгорсуд продлил арест владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову до 30 декабря по делу о создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Под арестом на тот же срок останется еще один фигурант дела — экс-глава строительной компании «Интекс» Артур Максидов. Ходатайство следствия рассматривал Мосгорсуд, поскольку обвиняемые находятся под арестом более года.

Магомедовы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере), частью 1 статьи 210 (организация преступного сообщества). Помимо этого Магомеду Магомедову вменяется незаконное хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК). Максидову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159, части 3 статьи 210 УК РФ.

По данным следствия, обвиняемые причастны к организации преступного сообщества, в результате противоправной деятельности которого из государственного бюджета были похищены денежные средства на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей; часть находится за пределами РФ. Еще два фигуранта дела, скрывающиеся от следствия в ОАЭ, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.



Сами фигуранты дела свою вину в инкриминируемых преступлениях не признают.