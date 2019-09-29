Газпромбанк получил статус в Мультисервисной платежной системе «Раунд», который предоставляет услуги по оплате таможенных платежей юридическим и физическим лицам — участникам внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В конце августа 2019 года банк завершил все этапы технической интеграции с платежной системой, и теперь продукт платежного сервиса «Раунд» может быть представлен всем действующим и потенциальным клиентам Газпромбанка», — говорится в релизе банка.

Техническая интеграция банка с платежной системой предоставляет возможность клиентам банка, ведущим внешнеэкономическую деятельность с помощью сервиса «Раунд», осуществлять оплату таможенных платежей в момент подачи таможенной декларации, управлять денежными средствами, что существенно упрощает процесс администрирования и анализа совершенных таможенных платежей.