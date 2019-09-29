Компания «РСХБ-Страхование жизни» запустила сервис по приобретению полисов страхования на случай критических заболеваний «Выбери здоровье» через сайт компании или мобильные приложения, доступные в Google Play и Apple Store.



«Благодаря этому сервису оформление и оплата займут не более пяти минут, причем договор страхования оформляется сразу и высылается клиенту на электронную почту, а оплатить его можно картой международных платежных систем и НПС «Мир», — говорится в релизе.

Программы, которые можно приобрести онлайн, позволяют на территории РФ в течение срока действия договора: