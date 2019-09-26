Энергомашбанк начал собирать биометрические данные граждан для передачи в Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Услуги предоставляется бесплатно в часы работы офисов Энергомашбанка в Санкт-Петербурге, расположенных на Светлановском пр., д, 42, к. 1, лит. Б (отделение «Светлановское»), и Софийской ул., д. 6 (отделение «Софийское»). Офисы зарегистрированы на портале «Госуслуги» как центры обслуживания пользователей. До конца 2019 года сервис станет доступен во всех отделениях банка.

Для получения услуги клиенту необходимо предъявить паспорт и СНИЛС, а также заполнить согласие на получение услуги. Сотрудник банка сфотографирует клиента и запишет его голос. Данные в обезличенном и зашифрованном виде будут загружены в единую систему. Через три года клиенту будет необходимо их обновить.

Регистрация в Единой биометрической системе является добровольной. В любой момент клиент может удалить свои данные из учетной записи «Госуслуг».