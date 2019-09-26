В Санкт-Петербурге задержаны трое граждан, подозреваемых в хищении крупной суммы денег из банкомата в отделении связи. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



«23 мая 2019 года неизвестные злоумышленники в отделении связи на улице Типанова вскрыли банкомат, откуда похитили денежные средства в сумме более 1,2 млн рублей», — отмечают в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

«В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий оперативниками УМВД России по Московскому району при содействии оперативников уголовного розыска ГУ МВД России в совершении указанного преступления изобличены трое граждан в возрасте от 35 до 40 лет, двое из которых уже находятся в следственном изоляторе, а один — под подпиской о невыезде», — говорится в сообщении ведомства.