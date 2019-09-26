Совкомбанк привлек синдицированный кредит объемом 200 млн долларов США от консорциума международных банков, следует из релиза финучреждения.



«16 сентября 2019 года ПАО «Совкомбанк» подписало соглашение о привлечении у группы международных банков дебютного синдицированного кредита объемом 200 миллионов долларов США сроком на один год. Банк направит средства на финансирование торговых операций и общекорпоративные цели. Ставка по кредиту составила 3м LIBOR + 1,7% годовых», — отмечается в сообщении.

Ведущими организаторами стали Citibank, N.A., London branch, Эйч-Эс-Би-Си Банк, ИНГ Банк, Росбанк и Commerzbank AG. Координатором и агентом по сделке стал ING Bank N.V.