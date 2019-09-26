Министр экономики Максим Орешкин приехал на ежегодную встречу фонда Baring Vostok с инвесторами. Основателя фонда Майкла Калви не отпустили на встречу из-под домашнего ареста. В отсутствие Калви фонд представляла его старший партнер Елена Ивашенцева, сообщает РБК.



«Впервые за 25 лет Майкл Калви, основатель фонда и последовательный сторонник инвестиций в Россию, не смог принять участие в конференции Baring Vostok», — сказал представитель фонда. На конференции Орешкин выступил с речью, общался с инвесторами и отвечал на их вопросы, но запись мероприятия не велась, уточнил представитель фонда.



Майкл Калви находится под домашним арестом по делу о мошенничестве в банке «Восточный», контроль в котором раньше принадлежал Baring Vostok. В 2017 году банк уступил кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ) на 2,5 млрд рублей в обмен на акции инвестфонда IFTG. Банк оценил акции в 3 млрд рублей, но следствие посчитало, что они стоили 600 тыс. рублей. Заявление написал миноритарий банка Шерзод Юсупов, деловой партнер другого акционера «Восточного» Артема Аветисяна. Калви связывал уголовное дело с акционерным конфликтом в банке. После возбуждения уголовного дела и побед в судах «Финвижн» и партнеры получили больше 50% акций «Восточного», выкупив 9,99% у Baring.

Калви был задержан в последний день проведения инвестиционного форума в Сочи, изначально его поместили в СИЗО, но позднее перевели под домашний арест. Орешкин тогда высказывался в пользу инвестора.

На прошлой неделе стало известно, что Российское общество оценщиков (РОО) завершило оценку акций IFTG. Их рыночную стоимость РОО оценило в 3,8 млрд рублей, сообщали ТАСС и РБК, позднее Forbes со ссылкой на отчет уточнил, что рыночная стоимость превышает 4 млрд рублей. Тем не менее справедливая стоимость акций из-за ограничений в уставе составляет 260 млн рублей, говорил собеседник РБК и писал Forbes. Следующее заседание по делу Калви состоится в октябре.