Почти все крупнейшие российские банки уже запустили сервис бесконтактной оплаты Mir Pay, со Сбербанком в настоящее время ведутся переговоры, заявил глава НСПК, оператора платежной системы «Мир», Владимир Комлев.

«Mir Pay продолжает развиваться. Сегодня уже подключено 32 банка, то есть практически все крупнейшие эмитенты, кроме Сбербанка. С ними мы продолжаем общаться», — сказал он.

Пока сервис доступен только владельцам смартфонов на базе Android, но НСПК работает над дальнейшем развитием услуги.

«Что касается возможности платить Apple Pay, Google Pay, ситуация такая — мы продолжаем работать и с одними, и с другими в попытке убедить реализовать их продукт для платежной системы «Мир», — добавил глава НСПК.

Mir Pay был запущен в марте 2019 года, первыми к сервису подключились Россельхозбанк, РНКБ, «Центр-инвест», СМП Банк, банк «Россия», Уральский Банк Реконструкции и Развития, Московский Кредитный Банк и Промсвязьбанк. Позже к ним присоединились еще шесть банков: Альфа-Банк, Почта Банк, «Уралсиб», «Ак Барс», Алмазэргиэнбанк и Азиатско-Тихоокеанский Банк.

НСПК планирует подключить к своей системе оплаты товаров с помощью смартфона Mir Pay все ведущие российские банки.