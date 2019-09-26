Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 10 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,24 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 19,8 тыс. сделок почти на 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,11—64,38 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени был равен 70,265, увеличившись на 4 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8 тыс. сделок примерно на 508,2 млн евро по курсам от 70,1125 до 70,52 рубля за евро.

Валютный сектор в четверг следует за внешними сигналами, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, после просадки барреля Brent и потери им всего недельного преимущества рубль не мог оставаться в стороне и отступил.

«Доллар США к вечеру зацепился за область 64,3 рубля и может подняться к 64,45/64,5 рубля, если рыночные настроения останутся стабильными. Пара евро/рубль сегодня отскочила к 70,45 рубля, что очень неплохо для фундаментально слабого евро», — комментирует эксперт.