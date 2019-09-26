МТС Банк объявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротства авиакомпании «ЮТэйр». Соответствующее сообщение кредитной организации размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



МТС Банк входит в синдикат из 11 банков — кредиторов авиакомпании.

Четыре контрагента «ЮТэйр» — «Юган-Юнион кард», «Гидпромэнергострой», «Интер» и «Флеш лайт капитал» — 19 и 20 марта этого года подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей. На заседании 22 июля суд отказался признать авиакомпанию банкротом по иску «Юган-Юнион кард». В середине августа оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» подал заявление о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании, сумма требований составила 4,9 млн рублей.

«ЮТэйр» испытывает финансовые трудности. В 2015 году компания перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027-м. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, «ЮТэйр» привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.