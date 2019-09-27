Промсвязьбанк может получить новые полномочия и стать агентством правительства по исполнению долговых обязательств других стран перед Россией. На эту информацию в проекте бюджета на 2020—2022 годы обратило внимание информационное агентство РБК , а источники на финансовом рынке уточнили, что работа банка коснется оборонных контрактов.

Издание напоминает, что долги по оборонным контрактам есть у Венесуэллы — с 2011 года, у Армении, Индии — военные кредиты времен СССР. Кроме того, задолженности возникают в том числе и из-за введенных в отношении России санкций. Так, Индия прекратила платежи из-за введенных США санкций против «Рособоронэкспорта». Стороны нашли способ урегулировать проблему через альтернативу долларовым платежам. Потенциальными должниками, помимо Индии, могут быть Китай, Вьетнам, Алжир, Ирак и Египет, так как являются покупателями российского оружия. Общая задолженность других стран перед Россией, по данным Минфина, составляет 39,4 млрд долларов.

Ранее международными долгами занимался «ВЭБ.РФ». Комиссионный доход по агентским соглашениям в 2018 году составил 500 млн рублей, отмечает РБК. Как говорится в документе, ВЭБ сохранит статус агента, в пресс-службе ВЭБа РБК рассказали, что организация «продолжает выполнять функции агента правительства по этим обязательствам». В Промсвязьбанке от комментариев отказались.

Предполагается, что новые функции появятся у Промсвязьбанка только на 2020 год. Эксперты отмечают, что банк таким образом планирует получать дополнительный комиссионный доход. Однако также существует мнение, что эти доходы будут незначительными. Кроме того, наделение ПСБ такими полномочиями рассматривается как дополнительный фактор защиты от санкций.

«Доходы ПСБ от выполнения новых функций, скорее всего, будут незначительными. В этой связи понятно желание правительства России минимизировать риски госбанков и госкомпаний, которые не связаны или слабо связаны с ОПК и имеют значительный объем публичного долга. К этой категории как раз и относится «ВЭБ.РФ», — считает управляющий директор НКР Станислав Волков. Он добавил, что уровень санкционных рисков для Промсвязьбанка и компаний российского оборонно-промышленного комплекса «в большей степени определяется не столько их конкретными действиями, сколько внутриполитической и внешнеполитической повесткой США».