В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т. д.). Об этом сообщается в исследовании общественной организации «Деловая Россия», данные которого есть в распоряжении газеты «Известия» .

Так, средняя доходность бизнеса в Туве — 1,7%, в Калмыкии — 1,4%, в Чеченской Республике — 1,2%. При этом комиссия за эквайринг в среднем составляет 1,5—2%. В Костромской и Ивановской областях средняя доходность предприятий — 2,6%, а в Карачаево-Черкесии — 2,8%, тогда как ставки эквайринга в некоторых сферах деятельности достигают 3%.

Высокая стоимость эквайринга приводит к снижению популярности безналичных расчетов в тех сегментах, где скорость обслуживания покупателей не играет ключевой роли, например в ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, рассказал глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Он отметил, что в таких точках обслуживания часто отказываются от приема карт или стараются минимизировать этот способ оплаты.

Подход к формированию ставок за эквайринг в корне неправильный: чем больше у предприятия безналичной выручки — тем больше бизнес платит за ее обслуживание, хотя безналичный оборот должен, наоборот, поощряться, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Ежегодно затраты на обслуживание выручки компаний растут на 10%, оценил он.

Комиссии за безналичную оплату тормозят развитие интернет-торговли, что, в свою очередь, сокращает ассортимент товаров, доступных жителям регионов, а также не дает возможностей для развития малого бизнеса, посетовал вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Никита Сайгутин.

Приемлемые для сторон условия по эквайринговым комиссиям могут быть определены только в диалоге между участниками рынка, заявили «Известиям» в ЦБ. Кроме того, реализация денежных перечислений за товары и услуги по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП) будет способствовать снижению издержек торговых предприятий. Тарифы в СБП ниже эквайринговых, отметили в ЦБ.

Действующая комиссия за оплату картой зависит от сферы деятельности компании и ее оборотов, пояснили в крупнейших российских финансовых организациях. В ВТБ, Промсвязьбанке и «Открытии» рассказали, что участвуют в обсуждении темы снижения тарифов за эквайринг. Его ставка в первую очередь зависит от тарифов за межбанковские переводы, которые устанавливаются платежными системами, объяснил директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.

Напомним, в конце августа Банка России утвердил максимальный уровень комиссий , которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей, они вступят в действие с 1 октября 2019 года . Диапазон составит от 0% до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия. Предусмотрено, что для физических лиц платежи за любые товары и/или услуги через СБП будут бесплатными.



В июле в СМИ освещался спор между крупными ретейлерами и ЦБ: торговые сети пригрозили отказом от участия в СБП из-за недовольства тарифообразованием. Центробанк анонсировал тарифы в 0,2—0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг. В письме профильных ассоциаций регулятору говорилось, что готовность компаний к сотрудничеству в рамках СБП была обусловлена изначально названными тарифами в 0,3—0,4%. По мнению бизнеса, ЦБ поднял верхнюю границу коридора под давлением банкиров, между тем последние сами выказывали недовольство: они настаивали на тарифе в 1—1,5% и сочли уровень в 0,2—0,7% слишком низким.