В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т. д.). Об этом сообщается в исследовании общественной организации «Деловая Россия», данные которого есть в распоряжении газеты «Известия».
Так, средняя доходность бизнеса в Туве — 1,7%, в Калмыкии — 1,4%, в Чеченской Республике — 1,2%. При этом комиссия за эквайринг в среднем составляет 1,5—2%. В Костромской и Ивановской областях средняя доходность предприятий — 2,6%, а в Карачаево-Черкесии — 2,8%, тогда как ставки эквайринга в некоторых сферах деятельности достигают 3%.
Высокая стоимость эквайринга приводит к снижению популярности безналичных расчетов в тех сегментах, где скорость обслуживания покупателей не играет ключевой роли, например в ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, рассказал глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Он отметил, что в таких точках обслуживания часто отказываются от приема карт или стараются минимизировать этот способ оплаты.
Подход к формированию ставок за эквайринг в корне неправильный: чем больше у предприятия безналичной выручки — тем больше бизнес платит за ее обслуживание, хотя безналичный оборот должен, наоборот, поощряться, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Ежегодно затраты на обслуживание выручки компаний растут на 10%, оценил он.
Комиссии за безналичную оплату тормозят развитие интернет-торговли, что, в свою очередь, сокращает ассортимент товаров, доступных жителям регионов, а также не дает возможностей для развития малого бизнеса, посетовал вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Никита Сайгутин.
Приемлемые для сторон условия по эквайринговым комиссиям могут быть определены только в диалоге между участниками рынка, заявили «Известиям» в ЦБ. Кроме того, реализация денежных перечислений за товары и услуги по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП) будет способствовать снижению издержек торговых предприятий. Тарифы в СБП ниже эквайринговых, отметили в ЦБ.
Действующая комиссия за оплату картой зависит от сферы деятельности компании и ее оборотов, пояснили в крупнейших российских финансовых организациях. В ВТБ, Промсвязьбанке и «Открытии» рассказали, что участвуют в обсуждении темы снижения тарифов за эквайринг. Его ставка в первую очередь зависит от тарифов за межбанковские переводы, которые устанавливаются платежными системами, объяснил директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.
Для физических лиц платежи за любые товары или услуги через СБП будут бесплатными.
Напомним, в конце августа Банка России утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей, они вступят в действие с 1 октября 2019 года. Диапазон составит от 0% до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия. Предусмотрено, что для физических лиц платежи за любые товары и/или услуги через СБП будут бесплатными.
В июле в СМИ освещался спор между крупными ретейлерами и ЦБ: торговые сети пригрозили отказом от участия в СБП из-за недовольства тарифообразованием. Центробанк анонсировал тарифы в 0,2—0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг. В письме профильных ассоциаций регулятору говорилось, что готовность компаний к сотрудничеству в рамках СБП была обусловлена изначально названными тарифами в 0,3—0,4%. По мнению бизнеса, ЦБ поднял верхнюю границу коридора под давлением банкиров, между тем последние сами выказывали недовольство: они настаивали на тарифе в 1—1,5% и сочли уровень в 0,2—0,7% слишком низким.