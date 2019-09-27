Должников по жилищно-коммунальным услугам станет проще привлечь к ответственности: в России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков за ЖКУ. Этот вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы, выяснила газета «Известия» .

Создать единую систему персональных данных плательщиков по коммунальным услугам планируется к апрелю 2020 года, рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

С 1 октября вступает в силу закон, который не позволяет подавать иск в арбитражный суд без указания так называемых идентификаторов ответчика (например, СНИЛС, серии и номера паспорта, ИНН и других), уточнил руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Это позволит исключить случаи, когда добросовестного гражданина ошибочно принимают за должника.

Для исков против неплательщиков коммунальных услуг действует отсрочка на полгода. За этот период предполагается ликвидировать пробел, связанный с отсутствием порядка получения персональных данных, рассказал «Известиям» ответственный секретарь экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

Замглавы Минстроя Максим Егоров сообщил «Известиям», что вопрос находится на стадии обсуждения: ведомство прорабатывает его с депутатами Госдумы и экспертным сообществом.

Предполагается, что управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, а также региональные операторы по капремонту и сбору мусора смогут пользоваться новой системой бесплатно, отметил Павел Склянчук. Вопрос о том, какая информация должна быть в базе, сейчас обсуждается. Это могут быть паспортные данные, ИНН или СНИЛС, выписки из ЕГРН (сведения о собственности), которые будут собирать, например, в органах местного самоуправления или Федеральной налоговой службе, добавил он.

По словам Сергея Пахомова, новую систему могут интегрировать в уже существующую ГИС ЖКХ. Она запущена в 2016 году, там собраны реестры лицензий управляющих компаний, списки объектов жилищного фонда, есть личные кабинеты плательщиков и УК и другие данные. Максим Егоров подтвердил, что ГИС ЖК после необходимой доработки может стать такой платформой.

Участники рынка давно говорят о том, что в стране отсутствует единый механизм сбора информации о жильцах, отмечает Павел Склянчук. После появления госсистемы у должников останется меньше лазеек для уклонения от оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, считает он.

Ранее сообщалось, что по итогам I квартала текущего года долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей.



В четверг, 26 сентября, в базе данных Госдумы появился депутатский законопроект, согласно которому предельные индексы тарифов и размера платы граждан за услуги ЖКХ не должны превышать уровня годовой инфляции.