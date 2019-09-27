Рубль дешевеет в начале валютных торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар был в плюсе на 17 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии, евро минутой ранее — на 12 копеек. К 10:13 курсы составили 64,41 рубля за доллар (плюс 20 копеек) и 70,27 рубля за евро (плюс 14 копеек).

Накануне курсы иностранных валют изменились к рублю незначительно и разнонаправленно: доллар подорожал, а европейская валюта подешевела, напоминает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, поясняя, что такая динамика была связана «со снижением валютной пары EUR/USD до 1,092 — минимума с мая 2017 года».

Старший аналитик этой же компании Анна Бодрова перед началом сессии писала, что «внешняя конъюнктура к сегодняшнему торговому дню не впечатляет. Нефть в минусе, баррель Brent стремится к 61 доллару и вполне может достичь цели без дополнительных усилий. Доллар выглядит очень даже стабильным на мировой арене и пользуется спросом. В России завершается налоговый период, который оставит «россиянина» без опоры, и вот тут инвесторам придется или следовать за внешним фоном, или приложить усилия для того, чтобы валюту не сбило с ног».

