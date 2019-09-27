Абсолют Банк снизил ставки по рублевым вкладам.

Теперь «Абсолютный максимум+» можно оформить под 6,15—6,7% (ранее — под 6,4—7,2%), а «Абсолютный максимум+» с возможностью пополнения — под 5,45—6,1% годовых (до этого — под 5,7—6,45%). Минимальная сумма —10 тыс. рублей. Срок — от трех месяцев до трех лет.

Вклад с ИСЖ «Абсолютное решение» (от 30 тыс. рублей на 181 и 367 дней) открывается под 6,75—8,4% годовых (ранее — под 7,15—8,4%).

Проценты по трем вышеперечисленным депозитам выплачиваются в конце срока.

Процентные ставки по «Абсолютному доходу» (на срок от трех месяцев до трех лет) составляют 5,45—6,25% годовых (ранее — 5,7—6,7%).

«Растивклад» (на срок от одного месяца до двух лет) можно разместить под 4,95—5,25% (ранее — под 5,1—5,5%), а «Пенсионный» (от трех месяцев до двух лет) — под 6—6,1% годовых (прежние ставки — 6,15—6,8%). Оба вклада можно пополнять.

Сумма первоначального взноса по трем вышеперечисленным вкладам — от 10 тыс. рублей. Проценты по ним ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.