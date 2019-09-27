Во вторник, 24 сентября, на заседании наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию одноименной национальной программы) его глава, помощник президента Андрей Белоусов поручил доработать предложенный Минкомсвязи механизм финансирования федерального проекта «Цифровые технологии». Об этом РБК рассказали два источника, присутствовавших на заседании.

На нем, как рассказали РБК его участники, Белоусов, в частности, раскритиковал предложение Минкомсвязи о выделении в рамках этого механизма более 50 млрд рублей в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) до 2024 года из-за недостаточного обоснования — как именно фонд планирует распоряжаться деньгами.

Белоусов отметил, что предложение не согласуется с дорожными картами и его одобрение в текущем виде может привести к неэффективному расходованию бюджетных средств.

В итоге Белоусов отправил предложения по финансированию федерального проекта на доработку, указывают собеседники РБК. Если Минкомсвязь не успеет разработать и согласовать предложения в ближайшее время, Минфин может секвестировать средства, которые уже были выделены министерству в начале года на «Цифровые технологии», пересказали предупреждение Белоусова собеседники РБК. По словам одного из источников, помощник президента лично участвует в проработке схемы финансирования.

Представитель Белоусова сообщил РБК, что помощник президента проведет в эту субботу совещание, где предполагается найти сбалансированные решения. «Все остальное — домыслы. Идет стандартный рабочий процесс», — сказал он, отметив, что набсовет АНО «Цифровая экономика» не может остановить финансирование федеральных проектов.

Представитель АНО «Цифровая экономика» сообщил РБК, что наблюдательный совет организации «рекомендовал Минкомсвязи привязать финансирование к дорожным картам по развитию цифровых технологий. «Результатом должно стать уточнение объемов бюджетного финансирования», — сказал он.

По словам представителя Минкомсвязи, набсовет предложил синхронизировать меры господдержки проектов в сфере цифровых технологий и целевые показатели, которые обязуются достичь компании, ответственные за написание дорожных карт.

Кроме тех дорожных карт, которые были утверждены под кураторством «Росатома» и «Ростеха», разрабатываются и другие — такое поручение правительство дало ряду госкомпаний летом этого года. Например, Сбербанку поручили писать дорожную карту по развитию искусственного интеллекта, «Росатому» — по квантовым вычислениям, РЖД — по квантовым коммуникациям, «Ростеху» — по квантовым сенсорам, технологии распределенных реестров и узкополосной связи для Интернета вещей, а также совместно с «Ростелекомом» — по мобильной связи и пятому поколению (5G).