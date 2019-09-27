Банк России установил официальные курсы валют с 28 сентября.

Курс доллара повысился на 12,68 копейки, составив 64,4156 рубля (64,2888 рубля на 27 сентября). Курс евро уменьшен на 6,73 копейки, до 70,3161 рубля (с 70,3834 рубля на 27 сентября).

На валютных торгах Московской биржи растут по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии курсы обеих валют. Доллар на 12:48 стоит 64,35 рубля (плюс 14 копеек). Биржевой курс евро на 12:47 составляет 70,31 рубля (плюс 18 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгового дня равны 64,21—64,46 рубля за доллар и 70,2—70,37 рубля за евро.

