Потери европейских стран в результате санкционной политики в пять раз превысили те, что понесла Россия. Такое мнение высказал в пятницу в рамках Международной конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе», проходящей в Калининграде, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Хочу отметить, что потери Евросоюза от незаконных рестрикций против российских компаний больше российских почти в пять раз», — сказал Турчак.

Он отметил, что если бы Евросоюз и РФ сохранили уровень отношений на досанкционном периоде, товарооборот «вполне мог бы достичь полутриллиона евро». «Это сопоставимо с товарооборотом между Евросоюзом и США и между Евросоюзом и Китаем», — сказал Турчак и добавил, что сейчас товарооборот между ЕС и Россией по итогам 2018 года составил около 300 млрд евро и Евросоюз остается одним из основных торговых партнеров России.

Вице-спикер Совета Федерации отметил, что товарооборот далек от показателей докризисного 2013 года, а «спад объемов составляет более 100 млрд евро в ежегодном исчислении».

Международная конференция «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе» проходит 27 сентября в Калининграде на площадке Музея Мирового океана. В форуме участвуют более 150 представителей политических партий из 30 европейских стран, стран — членов ОБСЕ, депутаты региональных, национальных парламентов, муниципальных советов, в том числе молодые парламентарии. По итогам форума планируется принять меморандум, который будет посвящен вопросам невмешательства во внутренние дела суверенных государств.