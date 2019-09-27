Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по столичному району Нагатино-Садовники задержали подозреваемого в мошенничестве с лизинговыми автомобилями. Детали уголовного дела приводятся в сообщении Главного управления МВД по Москве.

В территориальный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился представитель лизинговой компании. По словам заявителя, одна из фирм заключила с его компанией договоры финансового лизинга на приобретение транспортных средств. После получения автомобилей BMW и Toyota представитель фирмы перечислил часть денежных средств и перестал выходить на связь, не выполняя условий договоров. Материальный ущерб составил свыше 5,5 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний житель столицы. Установлено, что похищенным он распорядился по своему усмотрению.



Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проводят мероприятия для выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.