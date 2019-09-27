Совкомбанк выплатил 2,3 млрд рублей дивидендов по обыкновенным акциям из прибыли 2015 года. Об этом свидетельствуют материалы банка на портале раскрытия корпоративной информации.



«Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные бездокументарные неконвертируемые акции эмитента: 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную бездокументарную неконвертируемую акцию эмитента: 0,116786566589634 рубля», — говорится в документе.

Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, выплаченных по ценным бумагам эмитента, — 26 сентября 2019 года.