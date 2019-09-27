Уголовное дело в отношении должностных лиц банка «Легион», обвиняемых в совершении растраты имущества, направлено в Тверской районный суд Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правления АКБ «Легион», бывшего советника правления указанного банка, а также еще двух лиц, причастных к хищению денежных средств кредитного учреждения», — говорится в сообщении.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»).

По версии следствия, находящийся в международном розыске председатель правления «Легиона» и его сообщники похитили принадлежащие банку средства.

Злоумышленники, зная о неудовлетворительном финансовом положении банка, а также осознавая угрозу отзыва банковской лицензии, выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им организациям, а также заключали мнимые сделки и фиктивные договоры цессии.