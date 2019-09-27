• Количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, резко возросло. За лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров. Операторы связи утверждают, что ситуация еще серьезнее, чем представляется Банку России. В ЦБ обещают начать борьбу по нескольким направлениям, включая создание актуальной базы телефонных номеров операторов связи.

• Должников по жилищно-коммунальным услугам станет проще привлечь к ответственности: в России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков за ЖКУ. Этот вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы. Создать систему планируется к апрелю 2020 года, вопрос находится на стадии обсуждения.

• Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — сказала она. Также спикер полагает, что граждане РФ не могут понять механизмов формирования и начисления пенсии, поскольку «постоянные изменения в этой сфере их окончательно запутали». Согласно данным НПФ Сбербанка, россияне хотели бы в среднем доживать до 87 лет. По словам директора по развитию НПФ Александра Прокопенкова, россиянам «уже сейчас нужно менять свое инвестиционное поведение, чтобы обеспечить себе финансовую подушку безопасности и накопить на достойную жизнь после завершения карьеры».

• В III квартале зарплаты больше всего выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у линейных руководителей (плюс 5,9%) и молодых специалистов (плюс 4,3%), свидетельствуют данные HeadHunter. Зарплаты выросли во всех отраслях, больше всего — в логистике (плюс 11,3%), розничной торговле (плюс 6,9%) и IT (плюс 5%). Тройку отраслей с наиболее высокими предлагаемыми средними зарплатами в 2019 году составляют «информационные технологии, системная интеграция, Интернет» (92 489 рублей), «телекоммуникации, связь» (85 417 рублей) и «медицина, фармацевтика, аптеки» (80 358 рублей).