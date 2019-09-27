Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве при заключении договора об ипотечном кредите, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего организатора и пятерых участников преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, обвиняемые в период с сентября 2014 года по май 2017-го совершали хищения денежных средств двух банков путем заключения ипотечных договоров на подставных лиц.

Сообщники находили социально неблагополучных граждан, которые за незначительное денежное вознаграждение соглашались оформить на себя кредит. В банк предоставлялись фиктивные документы о достойном заработке.

В дальнейшем подыскивались земельные участки или жилые дома, собственники которых соглашались продать объекты недвижимости с использованием кредитных средств.

«В результате указанной схемы заемщиками оформлялись договоры ипотеки на несуществующее имущество, обязательства по которым впоследствии не исполнялись. Всего таким способом у кредитных учреждений было похищено более 14 млн рублей», — резюмировали в ведомстве.