Совет директоров Банка России определил максимальный размер процентной ставки в размере 17% годовых по займам, предоставляемым кредитными потребительскими кооперативами и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами физическим лицам. Об этом говорится в сообщении регулятора.



«Совет директоров Банка России принял решение об определении максимального размера процентной ставки по займам, предоставляемым кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Изменения вступят в силу с 1 октября.