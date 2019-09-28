Профучастники, недовольные новой версией законопроекта о разделении инвесторов на категории в зависимости от опыта работы и размера вложений (чем они больше, тем шире набор доступных им инструментов), обратились за поддержкой к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. В пятницу крупные брокеры направили ему письмо со своими замечаниями, рассказал «Ведомостям» один из них. Издание ознакомилось с письмом, его подлинность подтвердили два автора.
Разработанные при участии ЦБ поправки внесли депутаты во главе с Аксаковым. Они призваны повысить доверие населения к финансовому рынку и стимулировать приток инвестиций в экономику. В мае Дума приняла их в первом чтении. Участники рынка все лето обсуждали с ЦБ необходимые изменения в законопроект, и недавно регулятор представил новую версию.
Как следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, непрофессиональные инвесторы смогут вкладывать в иностранные акции и другие рискованные активы не более 50 тыс. рублей в год. Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн рублей. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщал ранее представитель ЦБ.
Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются.