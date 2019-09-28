Инвестиционный кодекс, разработанный по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Козака, призван дать импульс для инвестиций в российскую экономику в целом, а не только в нацпроекты, сообщил журналистам сам заместитель председателя правительства.

«Он (законопроект. — Прим. ред.) не касается нацпроектов, не инвестиций в нацпроекты, не столько будущих инвестиций. Касается всего действующего предпринимательского сообщества. Мы должны дать такие гарантии и обеспечить механизмы, чтобы в эти гарантии поверили, они должны быть соответствующие механизму их выполнения. Если они будут, в моем представлении это радикально, качественно, положительно повлияет на инвестклимат в стране и даст дополнительный импульс для инвестиций в российскую экономику», — сказал Козак.

По его словам, законопроект должен предусматривать гарантии стабильности и неизменности правил игры для предпринимателей, а также конкретные механизмы для достижения этой цели.

«Должны быть гарантии, гарантии неизменности правил ведения бизнеса, они не могут быть вечными <...>, потому что меняются условия, но если что-то меняется, то это должно быть, эти изменения должны быть для новых бизнесов, а для тех, кто уже инвестировал, для тех, кто выстроил инвестиционные проекты, реализовал его, продолжает осуществлять деятельность по возврату вложенных инвестиций, мы не имеем права менять эти правила игры. И это должна быть не декларация, а должны быть соответствующие конкретные механизмы, которые это обеспечивают», — указал Козак.

По словам вице-премьера, обсуждение законопроекта пока продолжается, но значительных противоречий с министерствами нет.

«Нет никаких противоречий, тем более у меня не может быть противоречий с Минфином. Я бы не хотел там обсуждать наши все предварительные служебные обсуждения проекта решения. То, что такая задача есть, мы уже в течение года занимаемся подготовкой такого документа, который бы давал минимальные гарантии бизнесу, который бы стимулировал привлечение частных инвестиций в российскую экономику, такая задача есть. Механизмы ее достижения — да, пока, на сегодняшний день, есть несколько разные представления о том, каким образом этого можно достичь», — отметил Козак.