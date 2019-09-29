Российские банки в январе — августе выдали 311 тыс. ипотечных кредитов, что на 13,5% меньше показателя за прошлый год, следует из исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

При этом объем выданной ипотеки вырос по сравнению с прошлым годом на 3,1% — до 787,7 млрд рублей. Однако эксперты отмечают, что объемы новых ипотечных выдач ниже максимумов 2018-го, которые пришлись на конец прошлого года, из чего можно сделать вывод о том, что рост данного сегмента прекратился и к концу 2019 года новых рекордов ожидать не следует.

«Рынок ипотечного кредитования в России входит в новую стадию своего существования. Помимо естественных процессов, таких как реализация отложенного спроса и насыщение рынка, существует вероятность того, что со вступлением в силу нововведений по расчету показателя долговой нагрузки доля «хороших» ипотечных заемщиков, которым банки готовы будут предоставлять крупные суммы на длительный срок, существенно снизится», — прокомментировал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Банк России не раз заявлял, что фиксирует рост долговой нагрузки россиян. Так, в сентябре регулятор сообщил, что кредитная нагрузка населения превысила пик 2013—2014 годов в 75% российских регионов. Для замедления темпов роста необеспеченного потребительского кредитования ЦБ с 1 октября вводит показатель долговой нагрузки, который банки должны будут рассчитывать при обращении заемщика за кредитом.

По данным ЦБ, российские банки по итогам июля нарастили портфель ипотечных кредитов за год на 19,6% — до 7,198 трлн рублей.