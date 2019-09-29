Операторы сотовой связи безболезненно могут сократить четверть своих розничных магазинов. Такое мнение высказал журналистам глава «ВымпелКома» (бренд «Билайн», принадлежит телекоммуникационному холдингу Veon) Василь Лацанич.



«Мы считаем, что легко можно сократить на четверть текущую розницу операторов безболезненно совершенно, без потери качества подключений, без перераспределения долей и тому подобное», — сказал он.

При этом Лацанич отметил, что «Билайн» уже сократил свою розницу на 10% за шесть месяцев 2019 года и готов продолжать сокращение. «Считаю, что это будет позитивным изменением на рынке, потому что очень большое давление неэффективной розницы сейчас на рынке», — добавил он, уточнив, что компания будет сокращать салоны в зависимости от сокращений на рынке.

В пресс-службе «Билайна» пояснили журналистам, что на конец II квартала 2019 года розничная сеть компании составляла порядка 3 тыс. салонов.

Ранее МТС сообщили о закрытии к концу 2019 года до 300 салонов сотовой связи. Сейчас количество розничных точек компании составляет порядка 5 880.