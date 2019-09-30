Сергей Смирнов назначен в МТС Банке на должность вице-президента по стратегии. О кадровом решении, вступающем в силу с 30 сентября, сообщили в кредитной организации, пояснив, что в зону ответственности Смирнова «будут входить вопросы, касающиеся общей стратегии банка, в том числе стратегии интеграции МТС Банка в формирующейся экосистеме МТС».

У Смирнова 20-летний опыт работы в ведущих российских компаниях и государственных структурах, отмечают в финучреждении. До прихода в МТС Банк он с 2017 года занимал должность старшего управляющего директора дирекции по развитию экосистемы SberX Сбербанка, входил в советы директоров ряда дочерних компаний цифрового бизнеса Сбербанка, а также отвечал за венчурные фонды, в том числе за внедрение в структуры Сбербанка высокотехнологичных решений компаний, расположенных в Силиконовой долине США. В Сбербанке Смирнов проработал с 2014 года, а ранее работал в управлении президента РФ по внутренней политике, группе компаний «Меркурий», десять лет управлял собственной студией графического дизайна и программной разработки.

«Экспертиза Сергея в области внедрения и развития экосистемы в банковской сфере, успешный опыт в инвестиционной, IT- и логистической отраслях, а также государственном управлении позволят значительно усилить команду нашего банка», — комментирует вице-президент, руководитель департамента по работе с персоналом МТС Банка Дарья Капранова.



Сергей Смирнов окончил факультет международных отношений МГИМО в 1998 году, в 2006-м получил степень MBA в Высшей школе экономики, в 2017-м — завершил программу EMBA Лондонской школы бизнеса по специальности «финансы и банки».