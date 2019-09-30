Испанская полиция задержала в Мадриде водителя общественного транспорта, который воровал у пассажиров кредитные карты, сообщили в пресс-службе полиции испанской столицы.

Задержанному предъявлены обвинения в мошенничестве и краже.

Отмечается, что механизм действий был следующим: когда пассажир хотел расплатиться банковской картой, водитель делал вид, что терминал безналичной оплаты не работает. При второй попытке он устанавливал терминал так, чтобы видеть ПИН-код, который вводит человек. В определенный момент, отвлекая пассажира, он менял его банковскую карту на похожую (того же банка, но на другое имя). После этого водитель снимал наличные средства в банкоматах.

Следствие установило, что жертвами водителя стали как минимум 40 человек, однако не исключает, что их может быть больше. Сумма ущерба оценивается в 26 тыс. евро.