Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе рабочей встречи обсудили проблему незавершенного строительства в России.

Кудрин проинформировал, что ежегодно объемы незавершенного строительства превышают 5 трлн рублей, и предложил провести инвентаризацию этих объектов.

«Один из таких вопросов — это пока проблема незавершенного строительства в России. Сейчас десятки объектов не сдаются вовремя и переходят на следующий год. К сожалению, даже в течение одного года, как правило, не завершаются, — сказал Кудрин, отметив, что это касается примерно половины Федеральной адресной инвестиционной программы. — Сумма, которая на сегодняшний день общая и по открытым, и по закрытым статьям, составляет 5,3 триллиона рублей, которые касаются незавершенных объектов».