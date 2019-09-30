Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2020—2022 годы, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно этому документу, бюджет фонда сформирован с дефицитом на 2020 год в сумме 118,4 млрд рублей, на 2021 год — 28,5 млрд рублей. В 2022 году ожидается профицит бюджета ПФР в объеме 18,5 млрд рублей.

Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в размере 8 трлн 923,9 млрд рублей (7,9% к ВВП), из них 8 трлн 876,9 млрд рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2021 год — 9 трлн 296,5 млрд и 9 трлн 247,6 млрд рублей соответственно, на 2022 год — 9 трлн 720,8 млрд и 9 трлн 646,5 млрд рублей.

Расходы фонда на 2020 год предполагаются в сумме 9 трлн 42,3 млрд рублей (8% к ВВП), из них 8 трлн 999,8 млрд рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2021 год — 9 трлн 325 млрд и 9 трлн 276,4 млрд рублей соответственно, на 2022 год — 9 трлн 702,3 и 9 трлн 646,5 млрд рублей.

Межбюджетные трансферты, получаемые ПФР из федерального бюджета, ожидаются в 2020 году на уровне 3,239 трлн рублей, в 2021 году — 3,216 трлн рублей, в 2022 году — 3,191 трлн рублей.

При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.