• Согласно представлениям российских семей, для нормальной жизни нужно 38,1 тыс. рублей на одного человека, а бедной семью можно считать, если доходы не превышают 12,5 тыс. рублей на одного члена семьи. Об этом свидетельствуют данные «Левада-центра». При этом субъективные оценки собственного дохода россиян (16,8 тыс. рублей, согласно данным исследования) в 2,3 раза ниже их «нормального» уровня. Между тем правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года до 12,13 тыс. рублей в месяц. В 2019 году минимальный размер оплаты труда составил 11,28 тыс. рублей.

• Минфин, ЦБ, МЭР и «ДОМ.РФ» завершили работу над дорожной картой рынка ипотечных облигаций. По расчетам чиновников, обеспечить требуемый для исполнения нацпроекта «Жилье» рост ипотечного портфеля банков к концу 2024 года до 20,8 трлн рублей с сегодняшних 7 трлн с одновременным снижением ставок помогут однотраншевые ипотечные облигации с поручительством «ДОМ.РФ»: банк продает закладные по кредитам «ДОМ.РФ — Ипотечному агенту», а взамен получает облигации с поручительством «ДОМ.РФ». Минстрой и Минфин при этом готовят проект доклада президенту Владимиру Путину о необходимости корректировки показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» в части ипотечного кредитования. Из-за повышения ключевой ставки в конце прошлого года и всплеска инфляции в начале этого средневзвешенная ставка по ипотеке в первой половине 2019-го достигала 10,56% и достигнуть установленной на этот год цели в 8,9% уже не получится, что создает риски по части спроса населения на строящееся жилье. Между тем ЦБ опубликовал данные, согласно которым в августе средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях опустилась до 9,91% с 10,24% в июле. А Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 1 октября.

• С осени Сбербанк запускает проект по приему на кассах магазинов платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, Интернет и сотовую связь. Такой функционал будет доступен жителям удаленных и малонаселенных пунктов, сообщают СМИ со ссылкой на источники на банковском рынке. По информации издания, сервисом смогут воспользоваться только клиенты банка, в магазинах можно будет оплатить те же услуги, платежи по которым доступны через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Это услуги ЖКХ, мобильная связь, домашний телефон, Интернет, ТВ, налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи и т. д. Сервис по приему платежей на кассе будет похож на оплату счетов в банке: кассир возьмет квитанцию об оплате, вобьет всю необходимую информацию, примет платеж и выдаст чек.

• Страховые пенсии неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года будут проиндексированы на 6,6%. сообщил Минтруд. Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. рублей. Индексация коснется порядка 31 млн неработающих пенсионеров. С 1 апреля 2020 года планируется индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году (предварительно на 7%). Повышение коснется около 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий. А вот вопроса дальнейшего повышения пенсионного возраста нет в повестке Кремля, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.