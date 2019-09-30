Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке еще на год — до 1 января 2023 года — начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.

Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.

Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» с 2003 года ежегодно приостанавливается.

Правительство обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2020 году 45,4 трлн рублей, в 2021 году 47,22 трлн, в 2022 году — 49,11 трлн рублей. А проект федерального бюджета на 2020—2022 годы, внесенный в понедельник в Госдуму, предусматривает направление на компенсацию советских вкладов по 5,5 млрд рублей в год. Аналогичная сумма предусмотрена для компенсации таких вкладов и в законе о бюджете на текущий год.

Как сообщалось ранее, суммарно гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 млрд рублей, в том числе по дореформенным вкладам граждан в Сбербанке — 315,3 млрд, в организациях госстрахования РФ — 0,84 млрд. Объем обязательств в государственных ценных бумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года, в ценах 1991 года составляет 29,4 млрд рублей.