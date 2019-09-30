Банк России предлагает ввести ограничения на продажу полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) сроком более пяти лет и без опции защиты капитала. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе онлайн-конференции в Facebook.

По его словам, регулятор предполагает, что такие полисы будут продаваться только гражданам, которые пройдут тестирование на понимание этого продукта либо не пройдут, но будут настаивать на его приобретении, подписав заявление о принятии рисков. Такие поправки ЦБ готовит к законопроекту о категориях инвесторов-физлиц, следует из его слов.

«Хочу сказать, что в том законе «квал/неквал» (квалифицированный и неквалифицированный инвестор. — Прим. ред.), который мы готовим, ИСЖ также будет ограничено в продаже гражданину и будет продаваться только тем гражданам, которые либо пройдут тестирование на понимание этого продукта, либо будут настаивать, то есть пользоваться «последним словом» для его приобретения», — сказал Швецов. Законопроект предусматривает, что, если простой неквалифицированный инвестор не пройдет тестирование, необходимое для покупки финансового инструмента, он все равно сможет его купить, если подпишет заявление о принятии рисков этого инструмента (опция «последнего слова»).

Позднее первый зампред ЦБ уточнил, что ИСЖ будет доступно неквалифицированным инвесторам и без тестирования, если у продукта есть опция защиты капитала (гарантия страховщиком возврата вложенных средств) и срок договора составляет менее пяти лет.

«Мы не собираемся переквалифицировать ИСЖ в инструмент для квалифицированных инвесторов — его смогут приобретать и неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование или воспользовавшиеся «последним словом». Еще раз важно повторить, что речь идет не о накопительном страховании жизни, а об инвестиционном страховании жизни. Если такой продукт предполагает защиту капитала и срок менее пяти лет, то он будет доступен неквалифицированным инвесторам без тестирования», — сказал Швецов.