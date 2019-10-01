Заработные платы работников бюджетной сферы, которые не вошли в майский указ президента от 2012 года, а также федеральных госслужащих будут проиндексированы с 1 октября 2019 года на 4,3%, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

В министерстве уточнили, что индексация коснется специалистов, которые работают в учреждениях социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, в ветеринарных лабораториях, центрах гигиены Роспотребнадзора, спасательных центрах МЧС России, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и другие. Повышение затронет свыше 2 млн работников федерального уровня, на эти цели в федеральном бюджете предусмотрены 9,1 млрд рублей, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября окладов дипломатических работников и других сотрудников Министерства иностранных дел, а также федеральных государственных служащих на 4,3%.

«Это коснется всех лиц, замещающих должности федеральной гражданской службы в центральных аппаратах и территориальных органах федеральных государственных органов (за исключением администрации президента РФ, аппарата правительства РФ и аппарата Счетной палаты РФ, оплата труда в которых регулируется отдельными указами президента РФ). По данным Росстата, фактическая численность этих лиц за 2018 год составляет 526,5 тысячи человек», — пояснили в пресс-службе Минтруда.

Индексация заработных плат на 4,3% коснется и работников Федеральной таможенной службы. Также с 1 октября на 4,3% повышается денежное довольствие военнослужащих офицерского состава, военнослужащих по контракту и военнослужащих, проходящих срочную службу.