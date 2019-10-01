В течение следующих трех лет выплаты увольняемым сотрудникам федеральных госорганов составят примерно по 1,6 млрд рублей в год, то есть в общей сложности достигнут 4,8 млрд рублей. Об этом газете «Известия» сообщили в Минфине, не уточнив, сколько служащих подпадут под оптимизацию.

Исходя из того, что средняя зарплата федерального чиновника, по данным Росстата, в прошлом году составила примерно 127 тыс. рублей, а при сокращении работникам выплачивают компенсацию в размере трех окладов, можно ожидать, что до 2022 года планируется уволить примерно 13 тыс. человек, полагает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Впрочем, это не означает, что оптимизацию штата нельзя будет сгладить: заложить расходы на увольнение и реализовать их — не всегда одно и то же.

Ранее в Минфине анонсировали масштабную реформу госуправления, предполагающую сокращение штата госслужащих. Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко объявила, что численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году планируется уменьшить на 10%, территориальных органов — на 5%. К 2021 году этот показатель в регионах должен будет достичь 15%.

В дальнейшем предполагается структурное совершенствование госаппарата, что должно будет привести к дополнительному сокращению численности. На этом этапе территориальные органы министерств и ведомств преобразуют в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.

Оптимизация должна позволить ежегодно экономить до 100 млрд рублей. Сейчас эта сумма ежегодно направляется на повышение жалований чиновников для поддержания зарплат на конкурентном уровне. Нестеренко оценила общее количество госслужащих разного уровня в 2,4 млн человек, или 3,3% от общей численности занятого в экономике населения. Таким образом, на 10 тыс. россиян приходится 163 чиновника.

В Минфине назвали число чиновников в России К «чиновникам» в России принято относить не только государственных гражданских и муниципальных служащих, но и всех работников государственных и муниципальных органов.

На поощрение федеральных служащих в следующие три года хотят направить 786 млрд рублей, следует из проекта бюджета. В плане госрасходов и доходов на 2019—2021 годы было заложено 637 млрд на мотивацию работников федеральных госорганов, то есть примерно на четверть меньше.

По словам руководителя направления «Макроэкономика» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрия Белоусова, раздутый штат чиновников — это уже национальная проблема, а не только вопрос высоких затрат на их содержание. Тем не менее оптимизация штата вызовет дисбаланс на рынке труда, уверен он. В частности, неспециализированным гуманитарным вузам, традиционно поставляющим молодые кадры с невысоким уровнем квалификации в министерства, будет некуда трудоустраивать своих выпускников. Чтобы решить эту проблему, правительству придется придумать, как создать новые рабочие места для молодежи, которой путь в госорганы окажется закрыт.

Другой группой, которая подпадет под сокращения, окажутся работающие пенсионеры, полагает эксперт. По его мнению, численность таких госслужащих достаточно велика. Их продуктивность не всегда на высоком уровне, хотя сокращения пенсионеров создадут дополнительные сложности, в том числе этические.



Ранее в ходе выступления на Московском финансовом форуме глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что количество чиновников в России с 2000 года выросло почти вдвое: с 1,2 млн до 2,2 млн человек. Глава Минфина Антон Силуанов в ответ на критику заверил, что сокращения стартуют уже в следующем году.